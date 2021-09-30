По словам адвоката Андрея Антоненко, один из томов доказательств является копией тома материалов органа досудебного расследования. Том был открыт для защиты Антоненко согласно статье об открытии материалов другой стороне.
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Прокурор попросил время до 18 октября
Адвокат Дмитрий Круговой заявил, что в другом томе доказательств, который защита Антоненко подал в суд, содержатся доказательства. Их и ряд других материалов получили на стадии судебного разбирательства.
Прокурор попросил предоставить достаточное время для того, чтобы ознакомиться с материалами. Говорится также и о тех документах, которые защитники обвиняемых подавали еще на прошлом заседании.
В результате суд отложил рассмотрение дела на 18 октября 2021 года. Также говорилось и о датах 19, 20 и 21 октября.
Убийство Шеремета: самое главное
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