На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России. Дело в том, что за месяц до своего убийства журналист побывал на территории РФ.

Такие предварительные предположения следствия рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Аваков фабрикует и фальсифицирует дело об убийстве Шеремета, – Антоненко

Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца, который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели у него был там контакт,

– подчеркнул он.

Шевченко отметил: такие факты могли существенно повлиять на мотив этого убийства.

Что еще в МВД рассказали о деле Шеремета:

Дело относительно вероятных исполнителей убийства Шеремета завершили, а против заказчиков – продолжается.

Следствие продолжает поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Шевченко также подчеркнул, что полиция не препятствует стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали на одной из улиц Киева.



12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела.

Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:

Врача и волонтера Юлию Кузьменко;

Военную медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Однако они эти обвинения отвергают.