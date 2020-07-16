На мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт в Росії. Річ у тім, що за місяць до свого вбивства журналіст побував на території РФ.

Про такі попередні припущення слідства розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в коментарі "РБК-Україна".

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Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця, який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт,

– наголосив він.

Шевченко зауважив: такі факти могли істотно вплинути на мотив цього вбивства.

Що ще у МВС розповіли про справу Шеремета:

Справу щодо ймовірних виконавців вбивства Шеремета завершили, а проти замовників – триває.

Слідство продовжує пошук осіб, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? 20 липня виповнюється 4 роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали на одній із вулиць Києва.



12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

Лікаря й волонтера Юлію Кузьменко;

Військову медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Натомість вони ці звинувачення відкидають.