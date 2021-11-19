Судебное заседание состоялось под председательством судьи Оксаны Голуб. Срок действия меры пресечения будет действовать до 19 января 2022 года.

Заметьте Суд пересмотрел видео по "единственному доказательству причастности Кузьменко" к убийству Шеремета

Антоненко и Кузьменко будут находиться под ночным домашним арестом. Ограничения будут действовать ежедневно с 23:00 до 06:00.

Следующее судебное заседание запланировали на 6 декабря на 11:00.

Заявление Монастырского

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что выйти на заказчиков убийства Павла Шеремета смогут только после решения суда в отношении исполнителей.

Сейчас все это изучается, происходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда в отношении исполнителей,

– подчеркнул министр.

Монастырский сообщил: у министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права. Политик также отметил, что лично не знакомился с материалами дела.

Обратите внимание! Следствие в 2019 году объявило о подозрении Дугарь, Кузьменко и музыканту Антоненко.