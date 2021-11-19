Судове засідання відбулося під головуванням судді Оксани Голуб. Строк дії запобіжного заходу діятиме до 19 січня 2022 року.

Зауважте Суд переглянув відео щодо "єдиного доказу причетності Кузьменко" до вбивства Шеремета

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під нічним домашнім арештом. Обмеження діятимуть щодня з 23:00 до 06:00.

Наступне судове засідання запланували на 6 грудня на 11:00.

Заява Монастирського

Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що вийти на замовників вбивства Павла Шеремета можна буде тільки після рішення суду стосовно виконавців.

Наразі все це вивчається, відбуваються додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду стосовно виконавців,

– наголосив міністр.

Монастирський повідомив: у міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права. Політик також наголосив, що особисто не ознайомлювався з матеріалами справи.

Зауважте! Слідство у 2019 році оголосило про підозру Дугарь, Кузьменко та музиканту Антоненку.