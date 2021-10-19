Продовжить розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Шевченківський районний суд Києва вже у листопаді. Про це заявила головуюча суддя Оксана Голуб.

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Деталі судового засідання

На засіданні 19 жовтня суд дослідив відеозапис щодо засідання кваліфікаційної комісії Мін'юсту від 31 серпня 2020 року. На ньому двох судових експертів – Юрія Ірхіна і Андрія Семенця, – притягнули до відповідальності за їхню портретно-психологічну експертизу, яка містилася у матеріалах справи щодо вбивства Шеремета.

Саме ця експертиза, як раніше зазначав адвокат обвинуваченої у справі Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, – "єдиний доказ причетності Кузьменко Юлії до вбивства Павла Шеремета".

Коментарі Безпалого та Кузьменко

Безпалий після перегляду відео уточнив, що під час засідання цієї кваліфікаційної комісії, жоден з експертів не вказав, які саме психологічні ознаки під час експертизи, яку вони провели, були порівняні.

Сама Кузьменко зазначила, що Ірхін розповів що методика, яку використовувати при експертизі, була тоді в розробці, яка стартувала лише рік до того – у 2019 році.

Водночас прокурор Михайло Тішин заявив, що два рішення, якими Ірхіна і притягнули до відповідальності, а також диск з відеофайлом, який переглянули сторони, є недопустимими доказами сторони захисту.

Після цього засідання перенесли на 15 листопада.

Справа вбивства Павла Шеремети: коротко