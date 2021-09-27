Відповідне рішення ухвалили у Шевченківському районному суді Києва. Там розглядали це питання 27 вересня.

Важливо Антоненку змінили запобіжний захід: з цілодобового на нічний домашній арешт

Яна Дугарь

Дугарь від початку розслідування у справі Шеремета перебувала під цілодобовим домашнім арештом. Згодом його послабили – до нічного. У травні 2020 року суд звільнив її під заставу з особистим зобов'язанням носити електронний браслет і перебувати у районі, в якому розміщена її військова частина. Ще через рік Яні дозволили зняти електронний браслет й вільно пересуватися Україною.

Юлія Кузьменко

Натомість Юлія Кузьменко й надалі перебуватиме під нічним домашнім арештом. Спочатку вона понад 6 місяців перебувала у СІЗО. У серпні 2020 року її відпустили під цілодобовий домашній арешт, який пізніше змінили на нічний. Ще через рік Кузьменко змогла повернутися на роботу в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

Заяви Дугарь та Кузьменко про стеження