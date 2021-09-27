Соответствующее решение приняли в Шевченковском районном суде Киева. Там рассматривали этот вопрос 27 сентября.

Важно Антоненко изменили меру пресечения: с круглосуточного на ночной домашний арест

Яна Дугарь

Дугарь с начала расследования по делу Шеремета находилась под круглосуточным домашним арестом. Впоследствии его ослабили – до ночного. В мае 2020 года суд освободил ее под залог с личным обязательством носить электронный браслет и находиться в районе, в котором размещена военная часть. Еще через год Яне разрешили снять электронный браслет и свободно передвигаться по Украине.

Юлия Кузьменко

Зато Юлия Кузьменко и в дальнейшем будет находиться под ночным домашним арестом. Сначала она более 6 месяцев находилась в СИЗО. В августе 2020 года ее отпустили под круглосуточный домашний арест, который позже сменили на ночной. Еще через год Кузьменко смогла вернуться на работу в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Заявления Дугарь и Кузьменко о слежке