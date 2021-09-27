Соответствующее решение 27 сентября принял Шевченковский районный суд Киева.

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Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Андрею Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь Андрей должен быть дома только с 23:00 до 06:00,

– отметили на фейсбук-странице Free Riff.

Рассмотрение дела об убийстве Шеремета: коротко