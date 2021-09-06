Министр внутренних дел заверил, что лично не знакомился с материалами дела. Об этом Денис Монастырский рассказал в интервью изданию.

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Полиция изучает объявленные версии относительно заказчиков, – глава МВД

Денис Монастырский пояснил, что "у министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права". А относительно заказчиков заверил, что "полиция изучает все объявленные версии".

Теперь все это изучается, происходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда относительно исполнителей,

– заявил глава МВД.

Он также ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле относительно заказчиков будут только после решения суда в отношении исполнителей.

"Да, правильно", – сказал министр.

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