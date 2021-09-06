Міністр внутрішніх справ запевнив, що особисто не ознайомлювався з матеріалами справи. Про це Денис Монастирський розповів у інтерв'ю виданню.

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Поліція вивчає оголошені версії щодо замовників, – глава МВС

Денис Монастирський пояснив, що "у міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права". А щодо замовників запевнив, що "поліція вивчає всі оголошені версії".

Наразі все це вивчається, відбуваються додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду стосовно виконавців,

– заявив глава МВС.

Він також відповів на уточнююче запитання, чи означає це, що якісь зрушення в справі щодо замовників будуть лише після рішення суду стосовно виконавців.

"Так, правильно", – сказав міністр.

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