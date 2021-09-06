Міністр внутрішніх справ запевнив, що особисто не ознайомлювався з матеріалами справи. Про це Денис Монастирський розповів у інтерв'ю виданню.
До теми Суд поїде на місце виявлення доказів у справі про вбивство Шеремета
Поліція вивчає оголошені версії щодо замовників, – глава МВС
Денис Монастирський пояснив, що "у міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права". А щодо замовників запевнив, що "поліція вивчає всі оголошені версії".
Наразі все це вивчається, відбуваються додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду стосовно виконавців,
– заявив глава МВС.
Він також відповів на уточнююче запитання, чи означає це, що якісь зрушення в справі щодо замовників будуть лише після рішення суду стосовно виконавців.
"Так, правильно", – сказав міністр.
Коротко про справу щодо вбивства Павла Шеремети
- 20 липня 2016 року авто керівника "УП" Олени Притули, за кермом якого був журналіст Павло Шеремет, підірвали.
- У 2019 році слідство оголосило про підозру 3 особам – медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.
- Це викликало у суспільстві хвилю обурення. Люди виходили на мітинги у підтримку обвинувачуваних. Ніхто з них своєї провини не визнає, та судові засідання тривають досі.