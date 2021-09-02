Суддя Оксана Голуб заявила, що засідання розпочнеться об 11:00. Збір оголосили біля Шевченківського райсуду міста.

Зауважте Сподіваюсь, я повернусь хоч частково, – Кузьменко про наміри працювати у кардіології

Збираємося тут, у суді, об 11:00 і будемо організовувати прибуття до місця знаходження речових доказів,

– наголосила Голуб.

Наразі суд у справі Шеремета перебуває на етапі дослідження речових доказів від прокуратури. Водночас деякі з них є надто габаритними для транспортування. Зокрема, мовиться про кузов автомобіля.

Засідання 2 вересня

Під час засідання 2 вересня суд дослідив речові докази, які вилучили у Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.

А також 2 книги, які вилучили у Яни Дугарь: "Войсковая разведка" та "Розвідувально-пошукові дії".

Справа Шеремета: головне