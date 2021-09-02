Суддя Оксана Голуб заявила, що засідання розпочнеться об 11:00. Збір оголосили біля Шевченківського райсуду міста.
Зауважте Сподіваюсь, я повернусь хоч частково, – Кузьменко про наміри працювати у кардіології
Збираємося тут, у суді, об 11:00 і будемо організовувати прибуття до місця знаходження речових доказів,
– наголосила Голуб.
Наразі суд у справі Шеремета перебуває на етапі дослідження речових доказів від прокуратури. Водночас деякі з них є надто габаритними для транспортування. Зокрема, мовиться про кузов автомобіля.
Засідання 2 вересня
- Під час засідання 2 вересня суд дослідив речові докази, які вилучили у Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.
- А також 2 книги, які вилучили у Яни Дугарь: "Войсковая разведка" та "Розвідувально-пошукові дії".
Справа Шеремета: головне
- Журналіста Павла Шеремета вбили у 2016 році.
- У 2019 році в МВС назвали підозрюваних: Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Їх відразу затримали.
- Дугарь та Кузьменко тривалий час перебували у СІЗО. Антоненко провів там близько 1,5 року.
- Водночас українці мають дуже багато запитань до справи Шеремета. Зокрема, колишньому очільнику МВС Арсену Авакову закидали відсутність вагомих доказів причетності Дугарь, Антоненка та Кузьменко до злочину.