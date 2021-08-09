Про своє життя після змінення санкцій розповіла дитяча кардіохірургиня і волонтерка Юлія Кузьменко. Більше ніж рік вона не могла виходити з дому.
Важливо Якщо за Дугарь стежать, то і за мною можуть, – Кузьменко
За її словами, попри те, що таке рішення суду є радісною новиною, почуває себе дивно. "Потрібно звикати до міста, яке змінилось під час карантину", – пояснила лікарка.
Кузьменко про процес відновлення
Процес відновлення буде тривалим, однак з чогось треба починати. "Зараз я адаптуюсь до міста, змінених умов. Спробую прийти на роботу і подолати психологічний момент", – переконана лікарка.
Я все ж таки сподіваюсь, що вернуся частково. Зі зміною цілодобового домашнього арешту на нічний, я зможу вдень приходити на роботу (в Охматдит – 24 канал),
– зазначила вона.
Наразі волонтерка не може повністю повернутись на роботу Охматдит, бо у вересні заплановано чимало судових засідань
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