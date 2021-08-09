Про це ексклюзивно розповіла дитяча кардіохірургиня і волонтерка Юлія Кузьменко. Суд 4 серпня змінив їй запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний. Також їй зняли електронний браслет.

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Вона сподівається, що таке рішення зумовлене не зміною у керівництві Міністерства внутрішніх справ, а у тому, що суд побачив, що докази у її справі є "антидоказами".

Кузьменко про можливе стеження

Як розповіла лікарка, їй доводиться привикати до вільного життя. За час, поки вона перебувала на цілодобовому домашньому арешті змінилось чимало речей та місць.

Мені важко сказати. Можуть стежити, так. Я вважаю, що якщо за Яною (Дугарь – 24 канал) стежать, то можуть стежити і за мною, за Андрієм (Антоненко – 24 канал). Сказати, що я помічаю – ні. Але я зараз така трохи розгублена через нові обставини,

– наголосила вона.

Кузьменко пояснила, що, можливо, просто не зауважує стеження за нею через свій стан. "Я дивлюсь на світ і не розумію, де я", – додала вона.

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