В частности сторона защиты требует осмотра автомобиля, в котором погиб журналист. Судебное разбирательство перенесли на 11:00 27 сентября.

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Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы

Заседание дела об убийстве Павла Шеремета состоялось 21 сентября. В начале 3 обвиняемых, защита, прокурор и один из представителей потерпевших, а также судьи по делу и присяжные выехали на место нахождения кузовов автомобилей как вещественных доказательств, которые проходят по делу. Они осматривали их.

Впоследствии уже в зале суда прокурор Михаил Тишин обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы. Он отметил, что эксперт установил:

"Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, который использовался во взрывном устройстве при взрыве автомобиля, составляет 478,4 грамма;

этим было установлено, что взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом.

Тишин заверил, что эксперт учел: толщину пластиковой защиты авто, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, "необходимые для составления объективного заключения".

Защита сомневается в объективности исследования

Прокурор утверждает, что свойства автомобилей ВАЗ аналогичны свойствам автомобиля Subaru,

– заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

Более того, он также добавил, что:

"У меня сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 связана с совершением этого страшного преступления";

в этом случае исследование "очевидно необъективно", ведь эксперт не провел достаточно исследований для того, чтобы хотя бы исключить другие взрывные устройства.

Мы говорили, что подобные взрывные элементы используются как минимум еще в 2 минах, которые нам известны: ОЗМ-72 и мина МОН-90. Ни одно из этих взрывных устройств также не принималось во внимание при проведении этого исследования,

– заверил Кулик.

Он добавил, что в этом случае "мы исследовали доказательства, доказывающие очевидные вещи: что известного журналиста взорвали неизвестным самодельным взрывным устройством. Касаемо всего прочего – мы, к сожалению, не получили никакой информации".

Справка. Предварительно известно, что полицейские, в рамках следственного эксперимента взорвали два автомобиля марки "ВАЗ".

Юлия Кузьменко рассказала – по ее мнению, следственный эксперимент касаемо автомобиля не был проведен должным образом. Представитель потерпевших, присутствовавший на заседании, убежден в непринадлежности чистоты эксперимента и сомневается в том, что это была мина МОН-50.

Именно поэтому, по информации ТСН, адвокаты обвиняемых требуют осмотра автомобиля, в котором погиб журналист.

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