Зокрема сторона захисту вимагає огляду автомобіля, у якому загинув журналіст. Судовий розгляд перенесли на 11 годину 27 вересня.

До теми Суд поїде на місце виявлення доказів у справі про вбивство Шеремета

Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи

Засідання справи щодо вбивства Павла Шеремета відбулось 21 вересня. На початку 3 обвинувачених, захист, прокурор та один з представників потерпілих, а також судді у справі і присяжні виїхали на місце знаходження кузовів автомобілів як речових доказів, які проходять у справі. Вони оглядали їх.

Згодом вже у залі суду прокурор Михайло Тішин оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи. Він зазначив, що експерт встановив:

"маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грами;

цим було встановлено, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною.

Тішин запевнив, що експерт врахував: товщину пластикового захисту авто, товщину металу, висоту магнітів, відстань між зарядом вибухової речовини та поверхнею, а також інші дані, "необхідні для складання об'єктивного висновку".

Захист сумнівається в об'єктивності дослідження

Прокурор стверджує, що властивості автомобілів ВАЗ аналогічні властивостям автомобіля Subaru,

– заявив адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

Ба більше, він також додав, що:

"у мене склалося враження, що прокурор хоче довести, що якимось чином саме міна МОН-50 пов'язана до вчинення цього страшного злочину";

у цьому випадку дослідження "очевидно необ'єктивне", адже експерт не провів достатніх досліджень для того, щоб хоча б виключити інші вибухові пристрої.

Ми казали, що схожі вибухові елементи використовуються як мінімум ще у 2 мінах, які нам відомі: ОЗМ-72 і міна МОН-90. Жодний з цих вибухових пристроїв також не брався до уваги при проведенні цього дослідження,

– запевнив Кулик.

Він додав, що в цьому випадку "ми дослідили докази, які доводять очевидні речі: що відомого журналіста підірвали невідомим саморобним вибуховим пристроїв. Щодо усього іншого – ми, на жаль, не отримали жодної інформації".

Довідка. Попередньо відомо, що поліцейські, у межах слідчого експерименту, підірвали два авто марки "ВАЗ".

Юлія Кузьменко розповіла – на її думку, слідчий експеримент щодо автомобіля не був проведений належним чином. Представник потерпілих, присутній на засіданні, переконаний у неналежності чистоти експерименту та сумнівається у тому, що це була міна МОН-50.

Саме тому, за інформацією ТСН, адвокати обвинувачених вимагають огляду автомобіля, в якому загинув журналіст.

Коротко про справу Шеремета