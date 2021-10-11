Відповідно до рішення суду, застосують механізми, які передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Зауважте Не бачу натяків, що в справі існують докази, – адвокат Антоненка про вбивство Шеремета

За словами Єніна, далі мовитиметься:

  • або про визначення заходів покарання і його відбування;
  • або про виправдувальний вирок. Тоді наступним кроком буде старт тих чи інших цивільноправових позовів, спрямованих на компенсацію збитку.

Окрім того, Єнін наголосив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість ухвалення того чи іншого рішення як з боку суду першої чи другої інстанції або Верховного суду.

Зокрема, справу можуть відправити на новий розгляд.

Адвокат Антоненка подав 2 томи доказів

  • До справи Шеремета Шевченківський райсуд Києва долучив 2 томи доказів.
  • Їх надав захисник Андрія Антоненка – одного з фігурантів справи.
  • Адвокат розповів, що один із томів доказів є копією тому матеріалів органу досудового розслідування.
  • Прокурор попросив надати достатній час для того, аби ознайомитись із матеріалами.