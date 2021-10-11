Відповідно до рішення суду, застосують механізми, які передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Зауважте Не бачу натяків, що в справі існують докази, – адвокат Антоненка про вбивство Шеремета

За словами Єніна, далі мовитиметься:

або про визначення заходів покарання і його відбування;

або про виправдувальний вирок. Тоді наступним кроком буде старт тих чи інших цивільноправових позовів, спрямованих на компенсацію збитку.

Окрім того, Єнін наголосив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість ухвалення того чи іншого рішення як з боку суду першої чи другої інстанції або Верховного суду.

Зокрема, справу можуть відправити на новий розгляд.

Адвокат Антоненка подав 2 томи доказів

До справи Шеремета Шевченківський райсуд Києва долучив 2 томи доказів.

Їх надав захисник Андрія Антоненка – одного з фігурантів справи.

Адвокат розповів, що один із томів доказів є копією тому матеріалів органу досудового розслідування.

Прокурор попросив надати достатній час для того, аби ознайомитись із матеріалами.

Зауважте! Андрій Антоненко наразі перебуває під нічним домашнім арештом. Також суд продовжив запобіжний захід для Яни Дугарь (особисте зобов'язання) та Юлії Кузьменко (нічний домашній арешт).