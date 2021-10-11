Відповідно до рішення суду, застосують механізми, які передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Зауважте Не бачу натяків, що в справі існують докази, – адвокат Антоненка про вбивство Шеремета
За словами Єніна, далі мовитиметься:
- або про визначення заходів покарання і його відбування;
- або про виправдувальний вирок. Тоді наступним кроком буде старт тих чи інших цивільноправових позовів, спрямованих на компенсацію збитку.
Окрім того, Єнін наголосив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість ухвалення того чи іншого рішення як з боку суду першої чи другої інстанції або Верховного суду.
Зокрема, справу можуть відправити на новий розгляд.
Адвокат Антоненка подав 2 томи доказів
- До справи Шеремета Шевченківський райсуд Києва долучив 2 томи доказів.
- Їх надав захисник Андрія Антоненка – одного з фігурантів справи.
- Адвокат розповів, що один із томів доказів є копією тому матеріалів органу досудового розслідування.
- Прокурор попросив надати достатній час для того, аби ознайомитись із матеріалами.