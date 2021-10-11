Согласно решению суда, будут применять механизмы, которые предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Заметьте Не вижу намеков, что в деле существуют доказательства, – адвокат Антоненко об убийстве Шеремета

По словам Енина, дальше будет идти речь:

или об определении меры наказания и его отбывания;

или об оправдательном приговоре. Тогда следующим шагом будет старт тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба.

Кроме того, Енин подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения со стороны суда первой или второй инстанции, или Верховного суда.

В частности, дело могут отправить на новое рассмотрение.

Адвокат Антоненко подал 2 тома доказательств

К делу Шеремета Шевченковский райсуд Киева подал 2 тома доказательств.

Их предоставил защитник Андрея Антоненко – одного из фигурантов дела.

Адвокат рассказал, что один из томов доказательств это копия тома материалов органа досудебного расследования.

Прокурор попросил предоставить достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с материалами.

Заметьте! Андрей Антоненко сейчас находится под ночным домашним арестом. Также суд продлил меру пресечения для Яны Дугар (личное обязательство) и Юлии Кузьменко (ночной домашний арест).