Хоча у 2019 році лунали анонси, що було досліджено тонни паперу і якісь прослуховування. Про це в ефірі 24 каналу розповів Дмитро Круговий – адвокат Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста.

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Круговий: Не було нічого представлено, крім експертизи ходи

За його словами, не було нічого представлено, крім експертизи ходи. За її результатами нібито за ходою експерти ідентифікували якісь психологічні ознаки, які потім зіставили.

Ці дії провів британський експерт Айван Бірч. Круговий пригадав, Скотленд-Ярд відповів стороні захисту, що такі експертизи справді використовують у Великій Британії, але виключно як допоміжний інструмент у виключенні певних осіб з кола підозрюваних.

Однак у жодному разі ці результати не використовують як спосіб ідентифікації. Адвокат підкреслив, що не чув, аби у світі когось засуджували за схожість ходи.

Не бачу будь-яких натяків на те, що в справі існують докази,

– зазначив він.

На його думку, в будь-якого пересічного спостерігача щодо цієї справи так само не склалося враження, що ці особи можуть бути причетними до скоєння цього злочину.

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