Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Андрія Антоненка Дмитро Круговий. Він критикує висновки вибухотехнічної експертизи.

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"Від нас засекретили висновки експертів, які приїжджали зі Сполучених Штатів Америки. Це працівники Федерального бюро розслідувань. Чомусь ці матеріали не відкрили стороні захисту, не представили до суду", – розповів захисник.

Він зазначив, що єдині сліди вибухової речовини – гексогену, знайшли на коробці від детонатора, який був встановлений у вибуховому пристрої.

Що встановили експерти

Круговий розповів, що на судовому засіданні 21 вересня заявили, що в підриві залучили міну МОН-50. Він зазначив, що це продовження маніпулятивних заяв і ліній, які вибудували ще починаючи з сумнозвісного брифінгу у 2019 році, коли в Антоненка знайшли корпус від міни МОН-50, який він не ховав.

Його відкрито демонстрували у фотоматеріалах, які Андрій використовував у своїй роботі. Його можна знайти на фотографіях, які розміщені на сторінках у фейсбуці. Зачепившись за цей корпус, почали презентувати легенду, що використані частини цієї міни,

– сказав адвокат.

За його словами, насправді експерти зробили припущення, знайшовши втулки, в які вкручували детонатори й порівняли їх з втулками на міні МОН-50. Сказали, що це є можливо такі самі елементи.

Однак, як наголосив Круговий, коли підірвали міну під час експерименту з автомобілем, то його рештки збирали по околицях.

"Тому якби автомобіль підірвали на МОН-50, то він би розлетівся на весь квартал. Найбільш схожий вибух був від безоболонкового вибухового пристрою. Експерти порахували, що там 478 грамів, але й тут все побудоване на припущеннях", – додав захисник.

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Справа Шеремета: коротко