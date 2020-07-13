Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Яны Дугарь
Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. С девушки сняли электронный браслет и разрешили передвигаться по стране.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на комментарий адвоката Дугарь "Громадському радіо".
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По словам адвоката подозреваемого Виталия Коломийца, суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу. В частности, Яна Дугарь сможет передвигаться по стране без ограничений, ведь суд снял с нее электронный браслет.
Впрочем сторона защиты заявила, что будет и дальше доказывать непричастность Дугарь к убийству журналиста Павла Шеремета.
Заметим, что 25 мая Печерский районный суд изменил Яне Дугарь меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен. Также Дугарь обязали надеть электронный браслет.
Изменение меры пресечения подозреваемым: что известно
13 июля в Киеве проходит рассмотрение сразу трех апелляций по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд уже рассмотрел изменении меры пресечения военнослужащему Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь
Сейчас продолжается заседание относительно волонтера Юлии Кузьменко.
Андрей Антоненко и Кузьменко уже больше, чем 200 дней находятся в СИЗО. Адвокаты просят изменить меру пресечения. Из-за этого, по словам родственников, у подозреваемых проблемы со здоровьем.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
20 июля исполняется 4 года с убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали в Киеве.
12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. В то же время они обвинения отвергают.