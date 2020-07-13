Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. С девушки сняли электронный браслет и разрешили передвигаться по стране.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на комментарий адвоката Дугарь "Громадському радіо".

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По словам адвоката подозреваемого Виталия Коломийца, суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу. В частности, Яна Дугарь сможет передвигаться по стране без ограничений, ведь суд снял с нее электронный браслет.

Впрочем сторона защиты заявила, что будет и дальше доказывать непричастность Дугарь к убийству журналиста Павла Шеремета.

Заметим, что 25 мая Печерский районный суд изменил Яне Дугарь меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен. Также Дугарь обязали надеть электронный браслет.

Изменение меры пресечения подозреваемым: что известно

13 июля в Киеве проходит рассмотрение сразу трех апелляций по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд уже рассмотрел изменении меры пресечения военнослужащему Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь

Сейчас продолжается заседание относительно волонтера Юлии Кузьменко.

Андрей Антоненко и Кузьменко уже больше, чем 200 дней находятся в СИЗО. Адвокаты просят изменить меру пресечения. Из-за этого, по словам родственников, у подозреваемых проблемы со здоровьем.