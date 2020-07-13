Київський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. З дівчини зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на коментар адвоката Дугарь "Громадському радіо".

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За слова адвоката підозрюваної Віталія Коломійця, суд лише частково задовольнив апеляційну скаргу. Зокрема, Яна Дугарь зможе пересуватися країною без обмежень, адже суд зняв з неї електронний браслет.

Втім сторона захисту заявила, що буде й надалі доводити непричетність Дугарь до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зауважимо, що 25 травня Печерський районний суд змінив Яні Дугарь запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень. Також Дугарь зобов'язали одягнути електронний браслет.

Зміна запобіжного заходу підозрюваним: що відомо

13 липня в Києві проходить розгляд одразу трьох апеляцій по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Суд вже розглянув зміну запобіжних заходів військовослужбовцю Андрію Антоненку та військовій медсестрі Яні Дугарь

Наразі триває засідання щодо волонтерки Юлії Кузьменко.

Андрій Антоненко та Кузьменко вже більше, ніж 200 днів перебувають в СІЗО. Адвокати просять змінити запобіжний захід. Через це, за словами родичів, підозрювані мають проблеми зі здоров'ям.