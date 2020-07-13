Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу для Андрія Антоненка. Відтак підозрюваний у нібито виконанні вбивства Павла Шеремета, перебуватиме під вартою до 23 липня.

Апеляційцну скаргу захисників Антоненка на зміну запобіжного заходу відхили. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, чимало поручителів у залі суду готові були взяти Андрія Антоненка на поруки.

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Однак, слідчий суддя вирішив залишити Антоненка під вартою, цього разу до 23 липня.



Скаргу адвокатів Антоненка не задовільнили / Фото Алли Жигадло (24 канал)

Як повідомила журналістка 24 каналу із зали суду, пресу не допустили до засідання. Операторам дозволили поставити камери та попросили покинути приміщення.



Журналісти очікували в коридорі / Фото Алли Жигадло (24 канал)

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