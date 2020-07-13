Суд залишив Антоненка під вартою: скаргу адвокатів відхилили
Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу для Андрія Антоненка. Відтак підозрюваний у нібито виконанні вбивства Павла Шеремета, перебуватиме під вартою до 23 липня.
Апеляційцну скаргу захисників Антоненка на зміну запобіжного заходу відхили. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, чимало поручителів у залі суду готові були взяти Андрія Антоненка на поруки.
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Однак, слідчий суддя вирішив залишити Антоненка під вартою, цього разу до 23 липня.
Скаргу адвокатів Антоненка не задовільнили / Фото Алли Жигадло (24 канал)
Як повідомила журналістка 24 каналу із зали суду, пресу не допустили до засідання. Операторам дозволили поставити камери та попросили покинути приміщення.
Журналісти очікували в коридорі / Фото Алли Жигадло (24 канал)
Андрій Антоненко і справа Шеремета: головне
- 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Авто, яким він керував і яке належало керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, було підірвано.
- Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.
- Саме Антоненка спочатку називали організатором вбивства. Однак згодом правоохоронці змінили свою версію, визнавши його лише виконавцем.
- З моменту затримання Антоненко та Кузьменко перебувають у СІЗО. Дугарь відправили під домашній арешт.
- Слідство у справі вбивства Шеремета вже закінчилося. Матеріали готові до передачі в суд. Зараз з ними ознайомлюються адвокати.