Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко вважає себе політичним в’язнем. Він називає цю справу – спробою збереження Аваковим посади міністра внутрішніх справ.

Про це Антоненко написав у відповідь на лист журналістів видання "Тиждень" із СІЗО.

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Я вважаю себе політв’язнем і військовополоненим у власній країні. Це не справа про вбивство журналіста. Це справа про збереження посади міністра МВС. Тобто пряма й безперечна політика. І той ганебний брифінг — однозначний доказ мого твердження,

– заявив він.

Що ще про справу Шеремета розповів Антоненко:

Ексгенпрокурор Рябошапка не хотів підписувати підозри у справі.

"Але ж Рябошапку якось змусили їх підписати й затягли на брифінг. Навіть Зеленський заявляв, що його туди затягли силою. Тож усе ясно, як два на два", – вважає Антоненко.

Він додав, що не розуміє, як його та Юлію Кузьменко, Яну Дугарь обрали чи призначили підозрюваними в цій справі.

Ми наче жертвопринесення для утримання влади. А якими методами її утримуватимуть – байдуже. Дуже нагадує 1937 рік,

– коментує Антоненко.

На його думку, схожі справи шиють проти Софії Федини, Марусі Звіробій, В’ятровича, Чорновол, генерала Марченка, Порошенка та Пояркова.

"Скількох іще запланували й кого саме? Проте цікаво інше. На які порушення й тиск можуть піти керманичі МВС?" – запитує у листі Антоненко.

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