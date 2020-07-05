Політв’язень і військовополонений у власній країні, – Антоненко про своє перебування в СІЗО
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко вважає себе політичним в’язнем. Він називає цю справу – спробою збереження Аваковим посади міністра внутрішніх справ.
Про це Антоненко написав у відповідь на лист журналістів видання "Тиждень" із СІЗО.
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Я вважаю себе політв’язнем і військовополоненим у власній країні. Це не справа про вбивство журналіста. Це справа про збереження посади міністра МВС. Тобто пряма й безперечна політика. І той ганебний брифінг — однозначний доказ мого твердження,
– заявив він.
Що ще про справу Шеремета розповів Антоненко:
- Ексгенпрокурор Рябошапка не хотів підписувати підозри у справі.
"Але ж Рябошапку якось змусили їх підписати й затягли на брифінг. Навіть Зеленський заявляв, що його туди затягли силою. Тож усе ясно, як два на два", – вважає Антоненко.
- Він додав, що не розуміє, як його та Юлію Кузьменко, Яну Дугарь обрали чи призначили підозрюваними в цій справі.
Ми наче жертвопринесення для утримання влади. А якими методами її утримуватимуть – байдуже. Дуже нагадує 1937 рік,
– коментує Антоненко.
- На його думку, схожі справи шиють проти Софії Федини, Марусі Звіробій, В’ятровича, Чорновол, генерала Марченка, Порошенка та Пояркова.
"Скількох іще запланували й кого саме? Проте цікаво інше. На які порушення й тиск можуть піти керманичі МВС?" – запитує у листі Антоненко.
Що відомо про слідство у справі Шеремета: з останнього
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.
- У травні слідство змінило мотив злочину і, зокрема, Антоненко з "організатора вбивства" став "виконавцем злочину за попередньою змовою".
- Водночас, інформації про замовників та організаторів вбивства Павла Шеремета немає.
- Досудове розслідування у справі про вбивство журналіста завершилось місяць тому. Матеріали готові до передачі в суд. Проте наразі з документами ознайомлюються захисники підозрюваних. Після завершення досудового розслідування, матеріали передали на розгляд адвокатам.