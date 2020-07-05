Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает себя политическим узником. Он называет это дело – попыткой сохранения Аваковым должности министра внутренних дел.

Об этом Антоненко написал в ответ на письмо журналистов издания "Тиждень" из СИЗО.

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Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть прямая и бесспорная политика. И тот позорный брифинг – однозначное доказательство моего утверждения,

– заявил он.

Что еще о деле Шеремета рассказал Антоненко:

Экс-генпрокурор Рябошапка не хотел подписывать подозрение по делу.

"Но Рябошапку как-то заставили их подписать и затянули на брифинг. Даже Зеленский заявлял, что его туда затянули силой. Итак все ясно, как два на два", – считает Антоненко.

Он добавил, что не понимает, как его и Юлию Кузьменко, Яну Дугарь выбрали или назначили подозреваемыми в этом деле.

Мы как жертвоприношения для удержания власти. А какими методами ее будут удерживать – безразлично. Очень напоминает 1937 год,

– комментирует Антоненко.

По его мнению, схожие дела шьют против Софии Федины, Маруси Звиробий, Вятровича, Чорновол, генерала Марченко, Порошенко и Пояркова.

"Сколько еще запланировали и кого именно? Однако интересно другое. На какие нарушения и давление могут пойти руководители МВД?"– спрашивает в письме Антоненко.

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