Политзаключенный и военнопленный в собственной стране, – Антоненко о своем пребывании в СИЗО
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает себя политическим узником. Он называет это дело – попыткой сохранения Аваковым должности министра внутренних дел.
Об этом Антоненко написал в ответ на письмо журналистов издания "Тиждень" из СИЗО.
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Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть прямая и бесспорная политика. И тот позорный брифинг – однозначное доказательство моего утверждения,
– заявил он.
Что еще о деле Шеремета рассказал Антоненко:
- Экс-генпрокурор Рябошапка не хотел подписывать подозрение по делу.
"Но Рябошапку как-то заставили их подписать и затянули на брифинг. Даже Зеленский заявлял, что его туда затянули силой. Итак все ясно, как два на два", – считает Антоненко.
- Он добавил, что не понимает, как его и Юлию Кузьменко, Яну Дугарь выбрали или назначили подозреваемыми в этом деле.
Мы как жертвоприношения для удержания власти. А какими методами ее будут удерживать – безразлично. Очень напоминает 1937 год,
– комментирует Антоненко.
По его мнению, схожие дела шьют против Софии Федины, Маруси Звиробий, Вятровича, Чорновол, генерала Марченко, Порошенко и Пояркова.
"Сколько еще запланировали и кого именно? Однако интересно другое. На какие нарушения и давление могут пойти руководители МВД?"– спрашивает в письме Антоненко.
Что известно о следствии по делу Шеремета: из последнего
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
- В мае следствие изменило мотив преступления и, в частности, Антоненко из "организатора убийства" стал "исполнителем преступления по предварительному сговору".
- В то же время, информации о заказчиках и организаторах убийства Павла Шеремета нет.
- Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста завершилось месяц назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако сейчас с документами знакомятся защитники подозреваемых. После завершения досудебного расследования материалы передали на рассмотрение адвокатам.