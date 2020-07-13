Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева относительно меры пресечения для Андрея Антоненко. Следовательно, подозреваемый в якобы исполнении убийства Павла Шеремета будет находиться под стражей до 23 июля.

Апелляционную жалобу защитников Антоненко на изменение меры пресечения отклонили. Как сообщает Интерфакс – Украина, многие в зале суда готовы были взять Андрея Антоненко на поруки.

Стоит внимания Политзаключенный и военнопленный в собственной стране, – Антоненко о своем пребывании в СИЗО

Однако, следственный судья решил оставить Антоненко под стражей, на этот раз до 23 июля.



Жалобу адвокатов Антоненко не удовлетворили / Фото Аллы Жигадло (24 канал)

Как сообщила журналистка 24 канала из зала суда, журналистов не допустили на заседание. Прессе разрешили поставить камеры и попросили покинуть помещение.



Журналисты ожидали в коридоре / Фото Аллы Жигадло (24 канал)

Андрей Антоненко и дело Шеремета: главное