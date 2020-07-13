Суд оставил Антоненко под стражей: жалобу адвокатов отклонили
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева относительно меры пресечения для Андрея Антоненко. Следовательно, подозреваемый в якобы исполнении убийства Павла Шеремета будет находиться под стражей до 23 июля.
Апелляционную жалобу защитников Антоненко на изменение меры пресечения отклонили. Как сообщает Интерфакс – Украина, многие в зале суда готовы были взять Андрея Антоненко на поруки.
Стоит внимания Политзаключенный и военнопленный в собственной стране, – Антоненко о своем пребывании в СИЗО
Однако, следственный судья решил оставить Антоненко под стражей, на этот раз до 23 июля.
Жалобу адвокатов Антоненко не удовлетворили / Фото Аллы Жигадло (24 канал)
Как сообщила журналистка 24 канала из зала суда, журналистов не допустили на заседание. Прессе разрешили поставить камеры и попросили покинуть помещение.
Журналисты ожидали в коридоре / Фото Аллы Жигадло (24 канал)
Андрей Антоненко и дело Шеремета: главное
- 20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Авто, которым он управлял и которое принадлежало руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, было подорвано.
- Следствие длилось три года: в то время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
- Именно Антоненко сначала называли организатором убийства. Однако впоследствии правоохранители изменили свою версию, признав его лишь исполнителем.
- С момента задержания Антоненко и Кузьменко находятся в СИЗО. Дугарь отправили под домашний арест.
- Следствие по делу убийства Шеремета уже закончилось. Материалы готовы к передаче в суд. Сейчас с ними знакомятся адвокаты.