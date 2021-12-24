Ночной домашний арест Андрею Антоненко был продлен до 24 февраля 2022 года. Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева. Также меры предосторожности продлили Яне Дугарь и Юлии Кузьменко.

Интересно, Аваков заявил, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь могли сотрудничать с СБУ по делу Шеремета.

С Антоненко сняли браслет

По словам адвоката Андрея Антоненко Дмитрия Круглового, суд сменил место отбывания ночного домашнего ареста. Причиной тому стал переезд Антоненко.

Ночной домашний арест продлили и для Юлии Кузьменко. Еще одна подозреваемая в деле – Яна Дугарь – осталась под личным обязательством.

Рассмотрение дела об убийстве Павла Шеремета суд перенес на 21 января 2022 года.

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