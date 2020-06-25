Дело Стерненко: досудебное расследование завершилось
Расследование по резонансному делу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, завершилось. В дальнейшем дело скорее всего, как утверждает Стерненко, будут передавать в одесский суд.
Соответствующее уведомление от СБУ для адвокатов Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбук. Он отмечает: дело быстро завершили расследовать по поручению прокурора Бозовуляка, который подконтролен генпрокурору Венедиктовой.
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Стерненко высказывает предположение, что дело искусственно ускоряют, чтобы как можно скорее его наказать.
Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже когда мы не успели обжаловать ни меру, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд,
– написал Стерненко.
Стерненко отметил, что за время расследования никаких следственных действий не было выполнено. Также он предположил, что дело передадут именно в одесский суд.
Сообщение от СБУ для адвокатов Стерненко / Фото из его фейсбук-страницы
Стерненко обратил внимание и на то, что прокурор во время избрания меры пресечения для активиста просил именно домашний арест. Он мотивировал просьбу тем, что Стерненко может бежать и уклоняться от следственных действий. Однако за время его домашнего ареста (а это от 16 июня – 24 канал), никакой экспертизы не провели.
Что значит такая спешка и противоречивость позиций прокурора? Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют меня поскорее осудить за то, что я не умер,
– подытожил Стерненко.
Дело Стерненко: главное
- В течение 2018 года на одесского активиста и бывшего главы местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко трижды совершили нападения.
- Во время третьего нападения Стерненко отбился от нападавших и нанес одному из них ножевое ранение. Мужчина от полученных травм умер, а еще один нападавший с места происшествия скрылся.
- Одесская полиция долго расследовала это дело, впоследствии передав его в СБУ. При этом часть вещественных доказательств была "утеряна".
- Дело значительно ускорилось и набрало новые обороты, когда генеральным прокурором в 2020 году стала Ирина Венедиктова. Она заявила, что объявит о подозрении Стерненко. Хотя в то время дело находилось в СБУ, а не ГПУ.
- Дело получило массовую огласку и осуждение в соцсетях.
- В конце концов Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве.
- Избрание меры пресечения Стерненко длилось три дня и сопровождалось массовыми столкновениями активистов с полицией под стенами суда.
- 16 июня Стерненко отправили под домашний арест на 60 суток, хотя много активистов, среди которых и нардепы, хотели взять Стерненко на поруки.