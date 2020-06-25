Расследование по резонансному делу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, завершилось. В дальнейшем дело скорее всего, как утверждает Стерненко, будут передавать в одесский суд.

Соответствующее уведомление от СБУ для адвокатов Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбук. Он отмечает: дело быстро завершили расследовать по поручению прокурора Бозовуляка, который подконтролен генпрокурору Венедиктовой.

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Стерненко высказывает предположение, что дело искусственно ускоряют, чтобы как можно скорее его наказать.

Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже когда мы не успели обжаловать ни меру, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд,

– написал Стерненко.

Стерненко отметил, что за время расследования никаких следственных действий не было выполнено. Также он предположил, что дело передадут именно в одесский суд.



Сообщение от СБУ для адвокатов Стерненко / Фото из его фейсбук-страницы

Стерненко обратил внимание и на то, что прокурор во время избрания меры пресечения для активиста просил именно домашний арест. Он мотивировал просьбу тем, что Стерненко может бежать и уклоняться от следственных действий. Однако за время его домашнего ареста (а это от 16 июня – 24 канал), никакой экспертизы не провели.

Что значит такая спешка и противоречивость позиций прокурора? Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют меня поскорее осудить за то, что я не умер,

– подытожил Стерненко.

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