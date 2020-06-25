Розслідування у резонансній справі активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують в умисному вбивстві, завершилося. Надалі справу скоріш за все, як стверджує Стерненко, передаватимуть до одеського суду.

Відповідне повідомлення від СБУ для адвокатів Сергій Стерненко опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначає: справу швидко завершили розслідувати за дорученням прокурора Бозовуляка, який підконтрольний генпрокурорці Венедіктовій.

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Стерненко висловлює припущення, що справу штучно пришвидшують, аби якомогашвидше його покарати.

Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) "слідство" завершують і будуть передавати справу до суду,

– написав Стерненко.

Стерненко наголосив на тому, що за час розслідування жодних слідчих дій не було виконано. Також він припустив, що справу передадуть саме до одеського суду.



Повідомлення від СБУ для адвокатів Стерненка / Фото з його фейсбук-сторінки

Стерненко звернув увагу і на те, що прокурор під час обрання запобіжного заходу для активіста просив саме домашній арешт. Він мотивував прохання тим, що Стерненко може втекти і ухилятися від слідчих дій. Однак за час його домашнього арешту (а це від 16 червня – 24 канал), жодної експертизи не провели.

Що означає такий поспіх та суперечливість позицій прокурора? Це означає, що ОГПУ за сприяння Авакова планують мене якнайшвидше засудити за те, що я не помер,

– підсумував Стерненко.

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