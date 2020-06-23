У розслідуванні нападу на активіста Сергія Стерненка відбулися два судові засідання. Були вони щодо підозрюваних у третьому нападі на нього Івана Кузнецова та Олександра Ісайкула.

Інформацію про судові засідання опублікував сам Сергій Стерненко.

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Іван Кузнецов більше не підозрюваний у нападі на Стерненка

Суддя Печерського районного суду Віталій Підпалий скасував підозру Івану Кузнецову. Сталося це за сприяння поплічника Януковича Андрія Портнова. Він же і підтверджує це.

Варто нагадати, що сам Кузнецов внаслідок нападу загинув, стікши кров'ю.

"Це судове рішення руйнує версію слідства, що вбивця захищався від нападу і створює прямі підстави для зміни кваліфікації підозри фігуранту. Наша юридична команда буде домагатися перекваліфікації на умисне вбивство з особливою жорстокістю, що передбачає довічне позбавлення волі", – написав з цього приводу Портнов.

Немає дозволу на затримання Олександра Ісайкула

Суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула. Той, нагадаємо, втік з України, та переховується. Цілком ймовірно, що в Росії.

Додамо, що в Генпрокуратурі переконують, що Ісайкула оголосили в розшук. Однак ні в базі розшуку МВС, ні в базі СБУ Олександра Ісайкула немає.

"Думаю, наприкінці виявиться що я винен у тому, що вони на мене напали, бо я протистояв Труханову і той був змушений замовляти напади на мене", – підсумував суддівські рішення Стерненко.

Напади на Сергія Стерненка: коротко