Суд скасував підозру одному з нападників на Стерненка, все через Портнова
У розслідуванні нападу на активіста Сергія Стерненка відбулися два судові засідання. Були вони щодо підозрюваних у третьому нападі на нього Івана Кузнецова та Олександра Ісайкула.
Інформацію про судові засідання опублікував сам Сергій Стерненко.
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Іван Кузнецов більше не підозрюваний у нападі на Стерненка
Суддя Печерського районного суду Віталій Підпалий скасував підозру Івану Кузнецову. Сталося це за сприяння поплічника Януковича Андрія Портнова. Він же і підтверджує це.
Варто нагадати, що сам Кузнецов внаслідок нападу загинув, стікши кров'ю.
"Це судове рішення руйнує версію слідства, що вбивця захищався від нападу і створює прямі підстави для зміни кваліфікації підозри фігуранту. Наша юридична команда буде домагатися перекваліфікації на умисне вбивство з особливою жорстокістю, що передбачає довічне позбавлення волі", – написав з цього приводу Портнов.
Немає дозволу на затримання Олександра Ісайкула
Суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула. Той, нагадаємо, втік з України, та переховується. Цілком ймовірно, що в Росії.
Додамо, що в Генпрокуратурі переконують, що Ісайкула оголосили в розшук. Однак ні в базі розшуку МВС, ні в базі СБУ Олександра Ісайкула немає.
"Думаю, наприкінці виявиться що я винен у тому, що вони на мене напали, бо я протистояв Труханову і той був змушений замовляти напади на мене", – підсумував суддівські рішення Стерненко.
Напади на Сергія Стерненка: коротко
- Потягом 2018 року на одеського активіста Сергія Стерненка тричі здійснили напади – 7 лютого, 1 травня та 24 травня.
- Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників та завдати одному з них ножового поранення. Ним виявився Іван Кузнецов, який від отриманих травм помер. Ще один нападник Олександр Ісайкул з місця події втік.
- Одеська поліція довго розслідувала цю справу, згодом передавши її до СБУ. При цьому частина речових доказів була "загублена".
- Коли генеральним прокурором у 202 році стала Ірина Венедіктова, вона заявила, що оголосить про підозру Стерненку. Хоча на той час справа перебувала в СБУ, а не ГПУ.
- Згодом Стерненку таки намагалися оголосити підозру. Суд розглянув обрання йому запобіжного заходу у цій справі. Розгляд тривав три дні, і закінчився масовими сутичками активістів з поліцією під стінами суду. Стерненка ж відправили під домашній арешт на 60 дію.