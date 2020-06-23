В расследовании нападения на активиста Сергея Стерненко состоялись два судебных заседания. Были они в отношении подозреваемых в третьем нападении на него Ивана Кузнецова и Александра Исайкула.

Информацию о судебных заседаниях опубликовал сам Сергей Стерненко.

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Иван Кузнецов больше не подозреваемый в нападении на Стерненко

Судья Печерского районного суда Виталий Пидпалый отменил подозрение Ивану Кузнецову. Произошло это при содействии сообщника Януковича Андрея Портнова. Он же и подтверждает это.

Стоит напомнить, что сам Кузнецов в результате нападения погиб, истекая кровью.

"Это судебное решение разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту. Наша юридическая команда будет добиваться переквалификации на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы", – написал по этому поводу Портнов.

Нет разрешения на задержание Александра Исайкула

Судья Шевченковского районного суда Виталий Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула. Тот, напомним, бежал из Украины и скрывается. Вполне вероятно, что в России.

Добавим, что в Генпрокуратуре утверждают, что Исайкула объявили в розыск. Однако ни в базе розыска МВД, ни в базе СБУ Александра Исайкула нет.

"Думаю, в конце окажется что я виноват в том, что они на меня напали, я противостоял Труханову и тот был вынужден заказывать нападения на меня", – подытожил судейские решения Стерненко.

Нападения на Сергея Стерненко: коротко