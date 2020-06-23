Суд отменил подозрение одному из нападавших на Стерненко, все из-за Портнова
В расследовании нападения на активиста Сергея Стерненко состоялись два судебных заседания. Были они в отношении подозреваемых в третьем нападении на него Ивана Кузнецова и Александра Исайкула.
Информацию о судебных заседаниях опубликовал сам Сергей Стерненко.
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Иван Кузнецов больше не подозреваемый в нападении на Стерненко
Судья Печерского районного суда Виталий Пидпалый отменил подозрение Ивану Кузнецову. Произошло это при содействии сообщника Януковича Андрея Портнова. Он же и подтверждает это.
Стоит напомнить, что сам Кузнецов в результате нападения погиб, истекая кровью.
"Это судебное решение разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту. Наша юридическая команда будет добиваться переквалификации на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы", – написал по этому поводу Портнов.
Нет разрешения на задержание Александра Исайкула
Судья Шевченковского районного суда Виталий Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула. Тот, напомним, бежал из Украины и скрывается. Вполне вероятно, что в России.
Добавим, что в Генпрокуратуре утверждают, что Исайкула объявили в розыск. Однако ни в базе розыска МВД, ни в базе СБУ Александра Исайкула нет.
"Думаю, в конце окажется что я виноват в том, что они на меня напали, я противостоял Труханову и тот был вынужден заказывать нападения на меня", – подытожил судейские решения Стерненко.
Нападения на Сергея Стерненко: коротко
- В течении 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненко трижды совершали нападения – 7 февраля, 1 мая и 24 мая.
- Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших и нанести одному из них ножевое ранение. Им оказался Иван Кузнецов, который от полученных травм скончался. Еще один нападающий Александр Исайкул с места происшествия скрылся.
- Одесская полиция долго расследовала это дело, впоследствии передав его в СБУ. При этом часть вещественных доказательств была "утеряна".
- Когда генеральным прокурором в 2020 году стала Ирина Венедиктова, она заявила, что объявит о подозрении Стерненко. Хотя в то время дело находилось в СБУ, а не ГПУ.
- Впоследствии Стерненко таки пытались объявить подозрение. Суд рассмотрел избрание ему меры пресечения в этом деле. Разбирательство длилось три дня, и закончилось массовыми столкновениями активистов с полицией у стен суда. Стерненко же отправили под домашний арест на 60 суток.