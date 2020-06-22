Останнім часом увага усієї країни знову прикута до залів судових засідань, де розглядають справи Стерненка та Порошенка, а кадри із затриманням активістів біля судів нагадують часи Майдану.

Рішення щодо Сергія Стерненка виносили судді Майдану Бугіль та Мєлєшак. Вони вже давно мали бути звільнені, але завдяки Вищій раді правосуддя зберегли свої посади. Справу Порошенка розглядав суддя Вовк, якого самого судять за винесення завідомо неправосудного рішення. Про "заслуги" суддів, які сьогодні вершать правосуддя у таких гучних справах – у новому випуску відеоблогу "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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У часи Майдану судді на догоду владі масово кидали за ґрати та засуджували протестувальників, а іноді і зовсім непричетних до протестів людей. Тоді з адміністрації Януковича була вказівка – до усіх протестувальників застосовувати максимально жорсткі санкції.

І судді покірно виконували вказівку, попри закон та відсутність будь-яких доказів вини затриманих. Тобто ці судді продемонстрували свою лояльність владі та готовність виконувати будь-які накази. Про їх незалежність та доброчесність говорити просто смішно.

Володимир Бугіль

Один з таких суддів є Володимир Бугіль. Саме він відправив під цілодобовий домашній арешт Сергія Стерненка. А під час Революції гідності він дозволив взяти під варту одного з учасників акцій протесту 1 грудня на Банковій.



Володимир Бугіль / Фото "Тиждень"

Але найбільше він проявився у іншій справі. Саме за начебто напад на Бугіля за ґрати кинули адвоката Віктора Смалія. Ба більше, суддя під час слідства давав свідчення та навіть показував, як Смалій на нього нападав.

Віктор Смалій / Фото "Радіо Свобода"

Тільки от відеозапис цих подій повністю спростовує слова Бугіля. Тобто суддя не лише виносив сумнівні рішення про ув'язнення активістів, але й давав неправдиві свідчення для того, щоб заарештувати їх адвоката.

Тимчасова спеціальна комісія, яка була створена для перевірки таких суддів ретельно проаналізувала дії Бугіля та встановила, що він порушив присягу і підлягає звільненню.

До речі, це рішення прийнято за участі Володимира Мойсика та Олега Первомайського, які є чинними суддями Конституційного суду, а доповідачем був Маркіян Галабала, який наразі є суддею Вищого антикорсуду. Однак звільнити суддю можна лише після рішення Вищої ради правосуддя, яка відмовилась це робити.

Цікаво, що доповідачем у справі Бугіля був Павло Гречківський, якого у 2016 році звинуватили у хабарництві. За версією слідства, йшлось про хабар у розмірі пів мільйона доларів.

Так от, Володимир Бугіль входив у трійку суддів, які судили Гречківського. Тобто суддя, який зобов'язаний члену ВРП своєю посадою, тепер вирішував його долю. Зрозуміло, що результат цієї справи був наперед визначений – Гречківського повністю виправдали.

Ще один нюанс у тому, що за фактами дій Бугіля зареєстроване кримінальне провадження. Підозру йому може підписати лише Генеральний прокурор чи його заступники. Тобто фактично Бугіль є залежним від волі прокуратури, яка і подавала клопотання у справі Стерненка.

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Все це більше ніж переконливо доводить, що Бугіль, м'яко кажучи, не може вважатись незалежним та неупередженим суддею при розгляді справи Стерненка. Однак усі відводи судді були відхилені і він таки відправив Стерненка під домашній арешт, попри численні докази необґрунтованості підозри та заангажованості прокуратури та суду.

Олена Мєлєшак

Ще одна суддя, яка розглядала справу Стерненка є не менш, а навіть більш одіозною. Олена Мєлєшак під час Революції гідності також засуджувала невинних. На підставі повністю сфальшованих документів вона позбавила прав керування учасника автопробігу до Межигір'я Януковича.

Олена Мєлєшак / Фото sud.ua

Але навіть не це найголовніше. Зі свідчень ексголови Оболонського суду Ірини Мамонтової відомо, що з адміністрації Януковича, де за суди відповідав Андрій Портнов, головам судів надавались вказівки засуджувати усіх, причетних до акцій протестів. На той момент Шевченківський суд очолювала саме Мєлєшак.

Очевидно вона також отримала такі вказівки і не лише сама їх виконала, але й тиснула на інших суддів, щоб вони максимально карали майданівців, попри закон та відсутність доказів вини.

Про це прямо повідомила інша суддя цього суду Ірина Макаренко. Вона не лише дала відповідні свідчення у прокуратурі, але й публічно про це заявила на пресконференції.

Вища рада правосуддя встановила у діях Мєлєшак порушення, але настільки затягнула розгляд справи, що вже не змогла її покарати через закінчення строку. До цього причетні двоє чинних членів ВРП – Олексій Маловацький та Віктор Шапран.

До речі, Мєлєшак проявилась не лише у справах Майданy. Вона кривосудить і у звичайних справах, які впливають на долі простих людей. Так, нещодавно громадськість шокувало її рішення звільнити від покарання нелюда, який ймовірно зґвалтував та забив до смерті дворічного хлопчика.

У лютому 2019 року суд засудив його до 10 років тюрми. А вже у листопаді Мєлєшак відпустила злочинця на волю. Після чого він зник і зараз оголошений у розшук.

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Апеляційний суд скасував це рішення і встановив грубі порушення при його винесенні. Виявляється Мєлєшак взагалі не мала права розглядати цю справу. Тому прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом винесення цього завідомо неправосудного рішення.

Окрім того, за такі дії у Вищій раді правосуддя є скарга на Мєлєшак, за яку відповідає Лариса Швецова. Строки, які передбачені законом для розгляду скарги вже минули, але ВРП не винесла жодного рішення. Знову йде явне затягування.

Тобто і ця суддя є повністю дискредитована, залежна від прокуратури та Вищої ради правосуддя, а до її рішень немає жодної довіри.

Справи Порошенка

Справу Петра Порошенка розглядав суддя Печерського суду Сергій Вовк. Він не причетний до справ Майдану, але також виносив велику кількість сумнівних рішень.

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Саме він у 2012 році засудив Юрія Луценка у справі, яку весь світ визнав політичним переслідуванням, а Європейський суд встановив грубі порушення прав людини.

Сергій Вовк / Фото Вікіпедії

Наразі Вовк є обвинуваченим за винесення завідомо неправосудного рішення, яким він незаконно позбавив особу прав на квартиру та автомобіль. У січні 2020 року Бориспільський суд виправдав Вовка, але прокуратура подала апеляцію, яка ще розглядається у Київському апеляційному суді.

Саме Вовк обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також він виніс дуже сумнівне рішення про стягнення з держави на користь Андрія Портнова 1,8 мільйона гривень моральної шкоди за приниження його репутації та понад 5 мільйонів витрат на адвокатів.

Очевидно, якби в Україні була проведена справжня судова реформа, то такі судді як Бугіль, Мєлєшак та Вовк понесли би справедливе покарання та давно були б, як мінімум, звільнені.

Однак реформа просто імітувалась, а Вища рада правосуддя відверто покривала повністю дискредитованих та ручних суддів, які готові виконувати будь-які вказівки. Петро Порошенко особисто відповідальний за такий стан у судах і, як бачите, карма не прощає таких гріхів.

Єдиний плюс від усіх цих імітацій правосуддя, що можливо влада нарешті усвідомить наскільки важливо мати справді чесний та незалежний суд. Бо сьогодні ти даєш вказівки засудити опонента, а завтра такі вказівки ручні судді отримають стосовно тебе.