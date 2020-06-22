Сяде – не сяде. Чи завершиться епопея з переслідуванням п'ятого президента реальним вироком і реальним терміном – чи ні.

Это главная интрига украинской политики, и, вероятно, она продержится еще долгие месяцы.

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Что означают дел против Порошенко для Зеленского?

Не секрет, что многие из наших сограждан были бы не прочь увидеть Петра Алексеевича за решеткой. Сказывается и личный антирейтинг Порошенко, и народная вера в то, что наказание бывших правителей якобы дисциплинирует их преемников.

Однако практика стран с ручным правосудием не позволяет надеяться на благотворный воспитательный эффект. Посадки прежней элиты не делают новую элиту более бескорыстной и законопослушной: а лишь побуждают сильнее дорожить властью и крепче за нее держаться. Слишком многое оказывается на кону, слишком заметно возрастают ставки.

Из чего складывается цена всякой власти?

Из рисков, которые несет ее потеря. И в целом можно выделить четыре ценовые категории.

В первом случае цена власти – престиж. Проиграв, вчерашний небожитель теряет армию подчиненных и возможность общения с мировыми лидерами. Страдает его самолюбие, но не более.

Во втором случае цена власти – деньги. Прощание с высоким креслом означает утрату контроля над финансовыми потоками и отлаженными схемами. Это куда серьезнее и болезненнее.

В третьем случае цена власти – свобода. Уход с занимаемого поста ставит проигравшего политика перед выбором: оказаться в заключении или бежать из страны.

Наконец, в четвертом случае цена власти – жизнь. Свергнутый правитель гибнет физически: как Муаммар Каддафи, Сэмюэл Доу, Тома Санкара, Фред Акуффо и многие другие африканские лидеры.

Чем меньше стоит власть, тем безболезненнее проходит ее смена, и тем спокойнее живет страна. Если на кону только престиж, все решают благопристойные выборы. Если же речь идет о физическом выживании, то потенциальных соперников стараются вовремя уничтожить, а кровавые разборки входят в привычку.

Цена власти

К сожалению, нам довелось на собственном опыте узнать, чем чревато резкое подорожание власти. Контраст между мирным Майданом 2004-го и Майданом 2014-го со многими жертвами – это наглядная разница между второй и третьей ценовыми категориями. Уходящий президент Кучма лишался финансовых рычагов, но получил негласные гарантии личной безопасности. А президент Янукович собственноручно разрушил систему гарантий, спровадив экс-премьера в Качановскую колонию и взвинтив ставки. После этого у ВФЯ уже не оставалось иного выхода, кроме как удерживать власть любыми средствами. Результат известен.

Бурные выборы 2019-го стали первой сменой власти в воюющей Украине, и дальнейшая судьба проигравшего Порошенко послужит весьма важным прецедентом. Слишком многое зависит от того, чем обернется для бывшего гаранта потеря кресла: затяжной нервотрепкой или более серьезными последствиями.

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Учитывает ли эти риски нынешний хозяин Банковой, не без удовлетворения наблюдающий за мытарствами предшественника? Не похоже. Скорее всего, Владимир Александрович не способен поставить себя на место Петра Алексеевича, которого видит собственным антиподом. Скорее всего, он считает, что по умолчанию застрахован от участи нехорошего и неправильного Порошенко. Но если сегодня президент Зеленский не задумывается о цене власти, то завтра этот больной вопрос может застать украинского лидера врасплох.