Это попытка давления, – ПЦУ отреагировала на дело Порошенко по Томосу
Православная церковь Украины считает, что расследование дела "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания ПЦУ – это препятствование построению и развитию церкви.
В ПЦУ заявили, что расследование дела препятствует международному признанию и свободе волеизъявления религиозных общин, сообщила пресс-служба церкви.
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Православная церковь Украины отметила, что особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора в 2018 году прекратила отдельное существование.
В церкви напомнили, что государство обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций и не вмешиваться в деятельность церкви.
Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную Церковь Украины,
– заявили в ПЦУ.
Дело о Томосе против Порошенко: что известно
- Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".
- Дело открыли в ноябре 2019 года, им занимается СБУ.
- Ирина Венедиктова заявила, что не помнит, кто мог подать заявление против Петра Порошенко, но "это могли быть даже прихожане Киевского патриархата".
- Однако СМИ сообщают, что пожаловался предстоятель УПЦ КП Филарет якобы из-за денег.
- По сообщению ГБР, они расследуют дело против высших руководителей государства, а фамилию Порошенко не называют.