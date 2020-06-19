Православная церковь Украины считает, что расследование дела "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания ПЦУ – это препятствование построению и развитию церкви.

В ПЦУ заявили, что расследование дела препятствует международному признанию и свободе волеизъявления религиозных общин, сообщила пресс-служба церкви.

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Православная церковь Украины отметила, что особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора в 2018 году прекратила отдельное существование.

В церкви напомнили, что государство обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций и не вмешиваться в деятельность церкви.

Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную Церковь Украины,

– заявили в ПЦУ.

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