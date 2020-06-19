Це спроба тиску, – ПЦУ відреагувала на справу Порошенка щодо Томосу
Православна церква України вважає, що розслідування справи "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення ПЦУ" – це перешкоджання розбудові та розвитку церкви.
У ПЦУ заявили, що розслідування справи перешкоджає міжнародному визнанню та свободі волевиявлення релігійних громад, повідомила пресслужба церкви.
До теми Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили через Філарета, причина в грошах, – ЗМІ
Православна церква України наголосила, що особливо ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору у 2018 році припинила окреме існування.
У церкві нагадали, що держава зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій та не втручатися у діяльність церкви.
Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України,
– заявили в ПЦУ.
Справа щодо Томоса проти Порошенка: що відомо
- Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної церкви України".
- Справу відкрили в листопаді 2019 року, нею займається СБУ.
- Ірина Венедіктова заявила, що не пам'ятає, хто міг подати заяву проти Петра Порошенка, але "це могли бути навіть прихожани Київського патріархату".
- Однак ЗМІ повідомляють, що поскаржився предстоятель УПЦ КП Філарет нібито через гроші.
- За повідомленням ДБР, вони розслідують справу проти вищих керівників держави, а прізвище Порошенка не називають.