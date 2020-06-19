Православна церква України вважає, що розслідування справи "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення ПЦУ" – це перешкоджання розбудові та розвитку церкви.

У ПЦУ заявили, що розслідування справи перешкоджає міжнародному визнанню та свободі волевиявлення релігійних громад, повідомила пресслужба церкви.

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Православна церква України наголосила, що особливо ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору у 2018 році припинила окреме існування.

У церкві нагадали, що держава зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій та не втручатися у діяльність церкви.

Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України,

– заявили в ПЦУ.