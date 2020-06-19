Служба безпеки України відкрила ще одну справу проти Петра Порошенка, вона стосується Томосу про автокефалію Православної церкви України. Справу відкрили за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Справу відкрили ще у 2019 році, повідомило проінформоване джерело у ДБР "Українській правді".

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Чому відкрили справу

Філарет має претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення Православної церкви України сплачуються в Константинополь.

У ДБР запевнили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України.

З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ,

– додав співрозмовник.

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