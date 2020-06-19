Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили через Філарета, причина в грошах, – ЗМІ
Служба безпеки України відкрила ще одну справу проти Петра Порошенка, вона стосується Томосу про автокефалію Православної церкви України. Справу відкрили за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.
Справу відкрили ще у 2019 році, повідомило проінформоване джерело у ДБР "Українській правді".
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Чому відкрили справу
Філарет має претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення Православної церкви України сплачуються в Константинополь.
У ДБР запевнили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України.
З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ,
– додав співрозмовник.
Справа щодо Томоса проти Порошенка: що відомо
- Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної церкви України".
- Справою займається Служба безпеки України, а відкрили її ще в листопаді 2019 року.
- Ірина Венедіктова заявила, що саме суд зобов'язав СБУ відкрити справу.
- Хто міг подати заяву проти Петра Порошенка Венедіктова не пам'ятає, але "це могли бути навіть прихожани Київського патріархату".
- За повідомленням ДБР, вони розслідують справу проти вищих керівників держави, а прізвище Порошенка не називають.