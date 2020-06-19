Дело по Томосу против Порошенко открыли из-за Филарета, причина в деньгах, – СМИ
Служба безопасности Украины открыла еще одно дело против Петра Порошенко, касается оно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Дело открыли по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Дело открыли еще в 2019 году, сообщил информированный источник в ГБР "Украинской правде".
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Почему открыли дело
Филарет имеет претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины оплачиваются в Константинополь.
В ГБР заверили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.
Со стороны Петра Порошенко это пиар ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ,
– добавил собеседник.
Дело относительно Томоса против Порошенко: что известно
- Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".
- Делом занимается Служба безопасности Украины, а открыли его еще в ноябре 2019 года.
- Ирина Венедиктова заявила, что именно суд обязал СБУ открыть дело.
- Кто мог подать заявление против Петра Порошенко Венедиктова не помнит, но "это могли быть даже прихожане Киевского патриархата".
- По сообщению ГБР, они расследуют дело против высших руководителей государства, а фамилию Порошенко не называют.