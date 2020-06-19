Служба безопасности Украины открыла еще одно дело против Петра Порошенко, касается оно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Дело открыли по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Дело открыли еще в 2019 году, сообщил информированный источник в ГБР "Украинской правде".

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Почему открыли дело

Филарет имеет претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины оплачиваются в Константинополь.

В ГБР заверили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.

Со стороны Петра Порошенко это пиар ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ,

– добавил собеседник.

Дело относительно Томоса против Порошенко: что известно