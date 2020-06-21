Сергій Стерненко оскаржив домашній арешт
Шевченківський райсуд Києва визначив для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Втім активіст з таким рішенням не згоден, тож подав апеляцію.
Про апеляційну скаргу сам Сергій Стерненко повідомив у своєму телеграмі.
Цікаво "Поліцейські" прийшли вночі до будинку Стерненка для "роз'яснень", але потім втекли
Підготував і подав апеляційну скаргу на рішення упередженого й незаконно призначеного судді Бугіля щодо мого домашнього арешту,
– заявив активіст.
Дата й час розгляду справи наразі невідомі. Про них Сергій Стерненко пообіцяв повідомити згодом – як тільки стане відомо.
В апеляційній скарзі він заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.
Апеляційна скарга Сергія Стерненка / фото з його телеграму
Справа Сергія Стерненка: коротко
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити у 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, але ніхто не зважав. Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист". СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдав йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ. На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.