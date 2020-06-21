Шевченківський райсуд Києва визначив для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Втім активіст з таким рішенням не згоден, тож подав апеляцію.

Про апеляційну скаргу сам Сергій Стерненко повідомив у своєму телеграмі.

Цікаво "Поліцейські" прийшли вночі до будинку Стерненка для "роз'яснень", але потім втекли

Підготував і подав апеляційну скаргу на рішення упередженого й незаконно призначеного судді Бугіля щодо мого домашнього арешту,

– заявив активіст.

Дата й час розгляду справи наразі невідомі. Про них Сергій Стерненко пообіцяв повідомити згодом – як тільки стане відомо.

В апеляційній скарзі він заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.



Апеляційна скарга Сергія Стерненка / фото з його телеграму

Справа Сергія Стерненка: коротко