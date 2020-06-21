Шевченковский райсуд Киева определил для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Впрочем активист с таким решением не согласен, поэтому подал апелляцию.

Об апелляционной жалобе сам Сергей Стерненко сообщил в своем телеграмме.

Интересно "Полицейские" пришли ночью к дому Стерненко для "разъяснений", но затем скрылись

Подготовил и подал апелляционную жалобу на решение предвзятого и незаконно назначенного судьи Бугиля относительно моего домашнего ареста,

– заявил активист.

Дата и время рассмотрения дела пока неизвестны. О них Сергей Стерненко пообещал сообщить позже – как только станет известно.

В апелляционной жалобе он заявил, что считает, что судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.



Апелляционная жалоба Сергея Стерненко / Фото из его телеграмма

Дело Сергея Стерненко: коротко