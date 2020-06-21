Сергей Стерненко обжаловал домашний арест
Шевченковский райсуд Киева определил для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Впрочем активист с таким решением не согласен, поэтому подал апелляцию.
Об апелляционной жалобе сам Сергей Стерненко сообщил в своем телеграмме.
Интересно "Полицейские" пришли ночью к дому Стерненко для "разъяснений", но затем скрылись
Подготовил и подал апелляционную жалобу на решение предвзятого и незаконно назначенного судьи Бугиля относительно моего домашнего ареста,
– заявил активист.
Дата и время рассмотрения дела пока неизвестны. О них Сергей Стерненко пообещал сообщить позже – как только станет известно.
В апелляционной жалобе он заявил, что считает, что судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.
Апелляционная жалоба Сергея Стерненко / Фото из его телеграмма
Дело Сергея Стерненко: коротко
- Сергея Стерненко пытались трижды убить в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- Пророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, но никто не обращал внимания. О подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. До сих пор говорилось о "самозащите". СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападавшего и нанес ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес меры пресечения с воинской части в Одессе на Киев. На защиту Сергея Стерненко выступают немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.