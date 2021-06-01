Что будет дальше
Прокуратура планирует допросить во время него трех свидетелей обвинения – девушку Стерненко Наталью Усатенко, которая была вместе с ним во время нападения, Наталью Суслову и Леваду (имя не сообщалось). Две последние, по словам Стерненко, якобы были очевидцами нападения и драки.
Со стороны обвинения исследовать доказательства мы закончили. А сейчас у нас будет исследование доказательств со стороны защиты, то есть приговора на этом заседании не будет. После этого судебного заседания должны состояться прения, а затем вынесен приговор,
– рассказал 24 каналу один из адвокатов Сергея Стерненко Маси Найем.
Также прокуратура предложила изучить вещественные доказательства по делу – нож Сергея Стерненко и его часы, которые были на раненой руке. Судья Виктор Кичмаренко частично согласился с аргументами защиты, которая напомнила, что 19 марта судья принял другой порядок исследования – сначала должны заслушать свидетелей обвинения.
Последние решения
- В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Второй участник нападения Андрей Исайкул впоследствии бежал из Украины. Прокуратура рассматривает случай как дело об убийстве. Ему грозит от 7 до 15 лет.
- Апелляционный суд Одессы 31 мая признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям и приговорил к 1 году условно.
- Сергей Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор суда в Верховном суде.