Що буде далі
Прокуратура планує допитати під час нього трьох свідків обвинувачення – дівчину Стерненка Наталю Усатенко, яка була разом із ним під час нападу, Наталю Суслову і Леваду (ім’я не повідомлялось). Дві останні, за словами Стерненка, нібито були очевидцями нападу і бійки.
Зі сторони обвинувачення досліджувати докази ми закінчили. А зараз у нас буде дослідження доказів зі сторони захисту, тобто вироку на цьому засіданні не буде. Після цього судового засідання мають відбутися дебати, а потім винесений вирок,
– розповів 24 каналу один з адвокатів Сергія Стерненка Масі Найєм.
Також Прокуратура запропонувала вивчити речові докази у справі – ніж Сергія Стерненка і його годинник, який був на пораненій руці. Суддя Віктор Кічмаренко частково погодився з аргументами захисту, які нагадали, що 19 березня суддя ухвалив інший порядок дослідження – спочатку мають заслухати свідків обвинувачення.
Останні рішення
- У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Прокуратура ж розглядає випадок як справу про вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років.
- Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями та засудив до 1 року умовно.
- Сергій Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді.