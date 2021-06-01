Що буде далі

Прокуратура планує допитати під час нього трьох свідків обвинувачення – дівчину Стерненка Наталю Усатенко, яка була разом із ним під час нападу, Наталю Суслову і Леваду (ім’я не повідомлялось). Дві останні, за словами Стерненка, нібито були очевидцями нападу і бійки.

Зі сторони обвинувачення досліджувати докази ми закінчили. А зараз у нас буде дослідження доказів зі сторони захисту, тобто вироку на цьому засіданні не буде. Після цього судового засідання мають відбутися дебати, а потім винесений вирок,

– розповів 24 каналу один з адвокатів Сергія Стерненка Масі Найєм.

Також Прокуратура запропонувала вивчити речові докази у справі – ніж Сергія Стерненка і його годинник, який був на пораненій руці. Суддя Віктор Кічмаренко частково погодився з аргументами захисту, які нагадали, що 19 березня суддя ухвалив інший порядок дослідження – спочатку мають заслухати свідків обвинувачення.

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