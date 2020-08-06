Печерский районный суд города Киева перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка исполнения решения суда от 2017 года об обязательствах "Приватбанка". Который должен был обслуживать их депозиты, размещенные в 2012 – 2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что заседание было очень коротким. Об этом он сообщил изданию "Интерфакс Украина".

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Он добавил, что представитель истца заявил ходатайство об изменении своего заявления. В "Приватбанке" также поддержали отсрочку рассмотрения дела в связи с тем, что только в день суда получили повестку и документы.

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