Дело Суркисов и "Приватбанка": почему перенесли заседание
Печерский районный суд города Киева перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка исполнения решения суда от 2017 года об обязательствах "Приватбанка". Который должен был обслуживать их депозиты, размещенные в 2012 – 2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.
Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что заседание было очень коротким. Об этом он сообщил изданию "Интерфакс Украина".
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Он добавил, что представитель истца заявил ходатайство об изменении своего заявления. В "Приватбанке" также поддержали отсрочку рассмотрения дела в связи с тем, что только в день суда получили повестку и документы.
Что известно о деле Суркисов против "Приватбанка"
- Оно связано с национализацией "Приватбанка": тогда по так называемой процедуре bail-in государство выкупило акции Суркисов в "Приватбанке" за 1 гривну. Размер депозитов Суркисов составляет примерно 1 миллиард гривен, которые они хотят вернуть.
- Перед этим в 2014 году братья Суркисы открыли депозиты на кипрской "дочке" Приватбанка". А в 2017-м суд постановил выплатить деньги владельцам, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь.
- 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Поэтому "Приватбанк" был обязан выплатить более 250 миллионов долларов Суркисам.
- 7 мая "Приватбанк" сообщил, что получил постановление о взыскании этой суммы.
- В итоге банк обратился в Минюст за разъяснениями, ведь четкого механизма возврата денег нет.
- В Верховном суде собственно оспаривали процедуру bail-in по депозитам Суркисов.