Печерський районний суд міста Києва переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку". Який мав обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012 – 2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв заявив, що засідання було дуже коротким. Про це він повідомив виданню "Інтерфакс Україна".

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Він додав, що представник позивача заявив про клопотання щодо зміни своєї заяви. У "Приватбанку" також підтримали відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що тільки в день суду отримали повістку та документи.

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