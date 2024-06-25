Так, во время общения с журналистами Тищенко заявил, что в случае назначения ему круглосуточного домашнего ареста он не сможет выполнять свои конституционные полномочия депутата. И это, по его словам, "будет нарушать интересы избирателей".

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Тищенко заявил, что защищает украинцев своим мандатом

Он заявил, что "интересы избирателей сегодня самое главное". Потому что во время войны они требуют защиты, чем Тищенко, с его слов, якобы и занимается.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Днепре он это делать отказался. Чиновник заявил, что не может разглашать эту информацию, потому что идет расследование. Также он сказал, что верит, что следствие со всем разберется, "кто на кого давит и кому мешал".

Вместе с тем Тищенко добавил, что все, что происходило, зафиксировали камеры.

В то же время он внезапно начал говорить о том, Днепр является "самым главным центром ботоферм в Украине". И он уже полтора года якобы ведет войну с коллцентрами и ботофермами.

Нардеп также не ответил на вопрос, почему представители киевских правоохранительных органов были с ним в Днепре. А на любой неудобный вопрос говорил, что борется с ботофермами.