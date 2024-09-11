Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на САП.

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Трубицыну, который прошел в Киевсовет от "Слуги народа", грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале – марте 2021 года, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, депутат Киевсовета при пособничестве своего помощника и приближенного человека просил 30 тысяч долларов за назначение определенного человека на должность заместителя, а впоследствии – директора одного из киевских рынков,

– отмечают в издании.

К тому же, как сообщает прокуратура, Трубицын обещал регулировать некоторые вопросы по ведению новым руководством рынка незаконной деятельности в "разумных пределах".

Ранее сообщалось, что "слугу" Трубицина и его приспешников задержали детективы НАБУ на получении взятки 1,26 миллиона гривен. На время расследования он был выпущен под залог, после чего Трубицын сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.

Также главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и, пользуясь им, ходил с фиктивными проверками по рынкам Харьковской области. Кроме того, чиновник фигурировал в деле о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении.