Про це повідомляє видання "НВ" з посиланням на САП.

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Трубіцину, який пройшов до Київради від "Слуги народу", загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в лютому – березні 2021 року, бувши головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, депутат Київради за пособництва свого помічника та наближеної людини просив 30 тисяч доларів за призначення визначеної людини на посаду заступника, а згодом – директора одного з київських ринків,

– зазначають у виданні.

До того ж, як повідомляє прокуратура, Трубіцин обіцяв регулювати деякі питання щодо ведення новим керівництвом ринку незаконної діяльності в "розумних межах".

Раніше повідомлялося, що "слугу" Трубіцина та його поплічників затримали детективи НАБУ на отриманні хабаря 1,26 мільйона гривень. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого Трубіцин втік за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук.

Також головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов зазначав, що Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і, користуючись ним, ходив з фіктивними перевірками по ринках Харківщини. Окрім того, посадовець фігурував у справі про викрадення цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.