Клименко заявил, что никто не пытался договориться с ним по делу U420

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

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Что сказал Клименко о попытках договориться по поводу U420?

Во время беседы журналистка спросила Игоря Клименко о записях, на которых фигуранты обсуждали возможность договориться с ним или привлечь кого-то из его окружения. По словам секретаря СНБО, никто к нему с такими предложениями не обращался.

Послушайте, ко мне вообще никто не подходил. Таких разговоров у меня ни с кем не было. [...] Я не знаю, о ком вообще идет речь, потому что нет таких, кто мог бы на меня давить. Более того, даже среди моего ближайшего окружения, даже в более отдаленном окружении, которые могли бы как-то повлиять на меня, таких людей не было– заявил Клименко.

Он добавил, что старался избегать встреч, которые могли бы быть неправильно истолкованы или создать впечатление, будто он с кем-то решает определенные вопросы. В то же время чиновник не исключил, что обнародование записей и распространение информации о нем могли быть элементом давления.

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Напомним, уголовное производство по делу U420 было возбуждено в сентябре 2025 года. Параллельно с расследованием правительство готовило изменения в законодательство, чтобы сделать невозможной продажу синтетического каннабиноида после изменения его химической формулы. Соответствующее постановление было принято 5 февраля, а в октябре правительство утвердило еще одно решение относительно химической формулы этого вещества.

В апреле Национальная полиция провела несколько сотен обысков в рамках спецоперации. По словам Клименко, после этого ни один магазин сети не возобновил работу. Правоохранители также сотрудничали с органами других государств.