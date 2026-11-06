Клименко заявил, что сеть магазинов U420 была полностью ликвидирована еще в апреле

Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко во время беседы с журналистами.

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Что Клименко рассказал о ликвидации сети U420?

По словам Игоря Клименко, уголовное производство в отношении деятельности U420 было возбуждено в сентябре 2025 года. Оперативная работа, следственные действия и экспертизы длились более полугода. Параллельно правительство готовило изменения в законодательство, чтобы наркогруппировки не могли обходить запреты, постоянно меняя химическую формулу синтетического каннабиноида.

5 февраля правительство приняло соответствующее постановление. Оно должно было исключить возможность использования лазеек в законодательстве для продажи новых производных вещества.

По словам чиновника, в марте после выхода журналистского расследования Bihus.Info начали поступать запросы и обращения, в частности от народных депутатов. Тогда он объяснял, что правоохранителям нужно еще две-три недели для завершения процессуальных действий.

Национальная полиция в апреле провела несколько сотен обысков, на сегодняшний день ни один магазин не открылся. [...] На сегодняшний день такой сети не существует. Я имею в виду такие магазины и эту возможность заработка. Все это мы уничтожили еще в апреле– заявил он.

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Чиновник также сообщил, что правоохранители сотрудничали с органами других стран. Кроме того, в октябре правительство приняло еще одно постановление, касающееся химической формулы синтетического каннабиноида.

Клименко также прокомментировал записи разговоров фигурантов дела, обнародованные во время брифинга Нацполиции в апреле. На них человек по прозвищу "Мексиканец" угрожал полицейским и руководству подразделения, занимавшегося борьбой с наркопреступностью. В частности, речь шла о намерениях спровоцировать политический кризис и добиться увольнения должностных лиц.