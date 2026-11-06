"Я офигов, честно": Клименко рассказал, как отреагировал на упоминание о себе на "пленках Карфагена"

Об этом Клименко рассказал журналистам 6 ноября.

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Что сказал Клименко

По словам чиновника, он был искренне удивлен, когда услышал свою фамилию на записях.

Я офиг, честно. Ну, смотрите, я знаю, что на записях, обнародованных в апреле, была попытка меня снять. Это было, но это не особо привлекло внимание– заявил Клименко.

Он заявил, что для реализации своих планов "Химпром" создал целую сеть телеграм-каналов и новостных сайтов. Через эти ресурсы злоумышленники распространяли различные фейки и создавали информационные бомбы. Целью таких действий было репутационное уничтожение должностных лиц в созданном информационном шуме.

После публикации компрометирующих материалов представители группировки пытались выйти на своих жертв для переговоров.

"Господа менты, это теперь адресовано вам. Вы уверены, что выдержите войну со мной? Мне терять нечего. Я по деньгам уже в космосе. И войну с вами буду воспринимать как очередное приключение. Я устрою вам такой политический кризис, вынесу такой компромат, что вас сразу же снимут с должностей", – процитировал Игорь Клименко слова "Мексиканца" из обнародованных записей.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что для преодоления этого кризиса все правоохранительные и антикоррупционные органы должны работать совместно. Он предполагает, что "Химпром" и в дальнейшем будет пытаться расшатать ситуацию в стране, используя свои финансы и влияние через определенных лиц.

Клименко добавил, что этих людей необходимо не только выявить, но и показательно привлечь к ответственности, и что деятельность этой группировки представляет прямую угрозу национальной безопасности как во время войны, так и после ее окончания: из-за уничтожения бизнеса врагом многие люди останутся без достаточных доходов, и преступники могут использовать эту сложную экономическую и социальную ситуацию в своих интересах.

Комментируя массовые граффити с призывами убрать его, которые появились на местах бывших объявлений о продаже наркотиков, Игорь Клименко пояснил, что эта история тянется с апреля. Она началась после непрофессиональных действий патрульного полицейского и стала очередным этапом личной дискредитации.

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Что касается самого "Мексиканца", то ему уже предъявлены новые подозрения в дополнение к апрельским. Игорь Клименко выразил надежду, что Поклад выполнит свое обещание и примет меры для возвращения главаря группировки.

К слову, у Зеленского отреагировали на новые ролики "Карфаген". Советник по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что "лучше посмотреть, что именно будет представлено в суде, а потом делать выводы".

Он добавил, что, по данным источников, фактов передачи взятки по делу Клименко не установлено. Из материалов дела и обнародованных видео следует лишь то, что участники разговоров обсуждали возможность предложить деньги.