"Лучше посмотреть, что представят в суде": у Зеленского отреагировали на новые пленки "Карфаген"

Представители Зеленского в комментарии для журналистов изложили свою позицию по поводу сложившейся ситуации. Подробности сообщает 24 Канал.

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Что говорят в ОП по поводу новых пленок "Карфагена"?

К делу, за которое взялись антикоррупционные органы, причастны по меньшей мере 3 генерала СБУ, высокопоставленные должностные лица Генпрокуратуры и полиции, 2 министра, премьер.

Речь идет о международном наркокартеле, который действовал под прикрытием украинских должностных лиц высшего звена. Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что "лучше посмотреть, что именно будет представлено в суде, а затем делать выводы".

Он добавил, что, по данным источников, факты передачи взятки по делу относительно Ляшко и Клименко не установлены. Из материалов дела и обнародованных видео следует только то, что участники разговоров обсуждали возможность предложить деньги.

Однако доказательств того, что такое предложение действительно прозвучало, нет. В то же время, изменения в постановление о запрете обращения соответствующего вещества в конце концов приняли.

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Напомним, что накануне состоялись обыски у топ-чиновников СБУ. Был задержан генерал Сергей Дуку. Причастных к расследованию представителей СБУ уволили с должностей.

Глава спецслужбы Александр Поклад выразил готовность полностью способствовать следствию и призвал фигурантов нелегальных схем сдаться. В частности, речь шла о так называемом "Мексиканце".